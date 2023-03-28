Британія і Польща збудують в Україні два тимчасові містечка для переселенців

Велика Британія та Польща зведуть в Україні два тимчасові містечка для людей, які втратили свої домівки та були переміщені через розвʼязану Росією війну. Про це пише із посиланням на заяву британського уряду The Guardian.

Містечка в Полтаві і Львові зможуть забезпечити житлом понад 700 українців.

Велика Британія вже оголосила про виділення до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку цього проєкту. Крім тимчасово притулку, союзники України забезпечать енергоносії та допомогу тим, хто втік від важких боїв на передовій або втратив свої домівки через російські обстріли.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками українців, які перебувають у найбільшій нужді.

Міністр додав, що "міжнародна спільнота рішуче налаштована підтримувати український народ і домагатися, щоб він здобув справедливий мир на українських умовах".

Нагадаємо, що кожен шостий мешканець Львівської області нині є переселенцем. У Києві кількість ВПО складає близько 230 000 осіб.