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Кожен шостий мешканець Львівщини є переселенцем, – Верещук

Багато ВПО проживають не тільки в громадах, а й у численних шелтерах.

Кожен шостий мешканець Львівщини є переселенцем, – Верещук
Фото: EPA/UPG

У Львівській області мешкає близько півмільйона внутрішніх переселенців, тобто це кожен шостий мешканець області.

Про це повідомила у своєму Телеграм-каналі віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук

“Багато ВПО проживають не тільки в громадах, а й у численних шелтерах”, – зазначила вона. 

Крім того, через область іде великий транзит українців до Європи та назад, додому – в Україну. 

“Словом, навантаження на область велике. Але, вони справляються, і роблять це добре. Тому дякую очільнику Львівщини Максиму Козицькому та його команді”, – сказала Верещук.

Нагадаємо, як повідомили у Міністерстві соцполітики, протягом 2022 року в Україні було обліковано 4,9 млн вимушених переселенців.

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