Кожен шостий мешканець Львівщини є переселенцем, – Верещук

Багато ВПО проживають не тільки в громадах, а й у численних шелтерах.

У Львівській області мешкає близько півмільйона внутрішніх переселенців, тобто це кожен шостий мешканець області.

Про це повідомила у своєму Телеграм-каналі віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

“Багато ВПО проживають не тільки в громадах, а й у численних шелтерах”, – зазначила вона.

Крім того, через область іде великий транзит українців до Європи та назад, додому – в Україну.

“Словом, навантаження на область велике. Але, вони справляються, і роблять це добре. Тому дякую очільнику Львівщини Максиму Козицькому та його команді”, – сказала Верещук.

Нагадаємо, як повідомили у Міністерстві соцполітики, протягом 2022 року в Україні було обліковано 4,9 млн вимушених переселенців.