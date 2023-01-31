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Кіото передало Києву партію гуманітарної допомоги

Допомога призначена для переселенців, котрі живуть в Києві.

Кіото передало Києву партію гуманітарної допомоги
Фото: Посольство Японії в Києві

Місто-побратим Києва, японський Токіо, передало Києву партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.

Із Японії у Київ передали 55 тис. одноразових грілок та 2,5 тис. ковдр. 

Ці речі будуть передані евакуйованим, які перебувають у Києві.

Фото: Посольство Японії в Києві

Нагадаємо, раніше Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси, у яких приїхала гуманітарна допомога. Вона містила допомогу для українських військових, медикаменти, найнеобхідніші речі для немовлят та інше.

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