Кіото передало Києву партію гуманітарної допомоги

Допомога призначена для переселенців, котрі живуть в Києві.

Місто-побратим Києва, японський Токіо, передало Києву партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.

Із Японії у Київ передали 55 тис. одноразових грілок та 2,5 тис. ковдр.

Ці речі будуть передані евакуйованим, які перебувають у Києві.

Фото: Посольство Японії в Києві

Нагадаємо, раніше Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси, у яких приїхала гуманітарна допомога. Вона містила допомогу для українських військових, медикаменти, найнеобхідніші речі для немовлят та інше.