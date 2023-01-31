"Ні" від США щодо літаків варто розуміти як тимчасову відмову, - Резніков

"Ні" від Сполучених Штатів Америки щодо постачання літаків для України зараз варто розуміти як відмову лише у цей період часу.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав у вівторок, 31 січня, на брифінгу у Парижі після зустрічі з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.

Такі "етапи відмови" Україна проходила з усіма видами західної зброї, які потім були отримані.

"Усі види допомоги на початку проходили етап "ні". Це означає "ні" станом на сьогодні. Так було з HIMARS, так було зі 155-мм артилерією, з тими ж Bradley. З німецькими Leopard спочатку теж було "ні", а тепер ми маємо танкову коаліцію. Тому я вірю у наступну "літакову коаліцію", - зазначив Резніков.

За його словами, на зустрічі міністри обговорили потреби України у повітряних платформах з акцентом на протиповітряну оборону.

"Будь-який літак - це платформа, з якої можна використовувати той чи інший вид зброї, тож ми не говорили про конкретну назву літака. Ми говорили про те, що тактична авіація теж є елементом протиповітряної оборони. Ми проговорили і домовилися, що будемо вивчати це питання разом з партнерами, що могло би бути такою платформою для покращення наших спроможностей", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна наразі веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 км.

Президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналістів заявив, що його країна не надасть Україні винищувачі F-16.