Російські окупанти активно ведуть розвідку та готуються наступу на окремих напрямках, - Генштаб

За добу рашисти завдали по 2 ракетні та авіаудари, а також здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни активно ведуть розвідку, а на окремих напрямках готуються до наступу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Незважаючи на великі втрати, вороги продовжують спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби загарбники завдали двох ракетних (по цивільній інфраструктурі Слов’янська та Краматорська Донецької області) та двох авіаційних ударів. Також здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначили, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Станом на 18.00 1 лютого ситуація на фронті така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка окупаційних військ. В той же час, у прикордонних з Україною районах ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине - Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині;

наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка окупаційних військ. В той же час, у прикордонних з Україною районах ворог утримує визначені підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине - Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині; на Куп’янському ворожого вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині;

ворожого вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині; на Лиманському противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області;

противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області; на Бахмутському танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області;

танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка;

під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка; на Новопавлівському артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області; на Запорізькому під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі;

під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі; на Херсонському артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

Нагадаємо, у британському Міноборони заявили, що росіяни обстрілюють Херсон, аби деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.

Тим часом 1 лютого окупаційні війська РФ продовжили обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. У результаті загинули троє жителів.