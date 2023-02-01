Росіяни обстрілюють Херсон, аби деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки, – МО Британії

Один із найінтенсивніших обстрілів останніх днів відбувся уздовж ріки Дніпро на півдні України. Бій включав російські артилерійські обстріли Херсона.

29 січня місцева влада повідомила про трьох убитих мирних у Херсоні, у той час як два іноземні кораблі, що стояли на річці, були пошкоджені, що спричинило розлив нафти. Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері.

"Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле", – йдеться у повідомленні.

Проте командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/b85G1tkLax



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IkFbNiLOIe — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 1, 2023

Нагадаємо, днями російські диверсанти на човнах намагалися переправитися з лівобережжя Херсонської області до Херсона. ЗСУ знищили всі плавзасоби.