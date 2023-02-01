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Росіяни обстрілюють Херсон, аби деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки, – МО Британії

Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу

Росіяни обстрілюють Херсон, аби деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки, – МО Британії
Окупанти (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Один із найінтенсивніших обстрілів останніх днів відбувся уздовж ріки Дніпро на півдні України. Бій включав російські артилерійські обстріли Херсона. 

29 січня місцева влада повідомила про трьох убитих мирних у Херсоні, у той час як два іноземні кораблі, що стояли на річці, були пошкоджені, що спричинило розлив нафти. Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. 

"Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. Точне обґрунтування Росії для витрачання своїх обмежених запасів боєприпасів тут незрозуміле", – йдеться у повідомленні. 

Проте командири, ймовірно, частково мають на меті погіршити моральний стан цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.

Нагадаємо, днями російські диверсанти на човнах намагалися переправитися з лівобережжя Херсонської області до Херсона. ЗСУ знищили всі плавзасоби. 

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