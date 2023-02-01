Росія може почати новий наступ вже за два-три тижні, – Данілов

Секретар РНБО вважає, що окупанти можуть спробувати новий наступ із півночі, сходу та півдня.

Росія може почати нове вторгнення вже за два-три тижні, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтервʼю Sky News він заявив, що найважчі бої – попереду, а наступні декілька місяців будуть вирішальними у перебігу війни.

"Росія готується до максимальної ескалації", – сказав він, додавши, що ворог збирає все, що можна, і проводить навчання.

Він не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще одну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року.

"Ми розуміємо, що все на столі… Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні", – сказав він.

Нагадаємо, в Генштабі повідомляли, що Росія з високою ймовірністю зосередиться на захопленні всієї Донецької області, а після цього спробує захопити Запорізьку. Протягом поточного року загроза наступу з території Білорусі зберігатиметься: анонсовані спільні військові навчання ворог може використати для маневрів своєї армії. Водночас станом на початок січня заходів із підготовки ударного угруповання для відновлення наступальних дій із Білорусі не спостерігалося.