Росія може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області, – Громов

Головною метою Росії лишається захоплення всієї території України та знищення її державності. Противник, не досягнувши цілей у 2022 році, вирішив вести війну на виснаження.

Режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та сил оборони і міжнародних союзників. Про це заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

"Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області. У подальшому може активізувати дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", – наголосив він.

Кремль і надалі битиме по енергетичних обʼєктах по всій Україні. Інтенсивність атак залежатиме від спроможності ВПК Росії забезпечити вироблення боєприпасів. Також на це впливатиме Іран, який постачає росіянам БпЛА.

За даними Генштабу, Росія також збирається сформувати щонайменше 20 нових дивізій і досягти загальної чисельності армії в 1,5 млн осіб. Ці плани свідчать про наміри Кремля включитися у довготривале протистояння та ведення масштабних бойових дій.

Водночас значні втрати особового складу і техніки, дії санкцій і аналіз дій Росії викликає сумнів, що ворог може досягти своїх цілей у зазначені терміни.

Протягом поточного року загроза наступу з території Білорусі зберігатиметься: анонсовані спільні військові навчання ворог може використати для маневрів своєї армії. Водночас станом на зараз заходів із підготовки ударного угруповання для відновлення наступальних дій із Білорусі не спостерігається.

Росія продовжує переміщення до Білорусі свої підрозділи. А на аеродром Мачулищі росіяни перебазували близько 10 вертольотів. Також очікується перебазування військових літаків. Зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів і застосування ударів БпЛА з білоруської території.

Згідно з ранковими даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.