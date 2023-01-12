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На Тернопільщині затримали посадовця поліції за вимагання хабарів від підприємця

“Винагороду” за невтручання майор поліції отримував щомісяця.

На Тернопільщині затримали посадовця поліції за вимагання хабарів від підприємця
Фото: Департамент внутрішньої безпеки НПУ

Правоохоронці викрили начальника одного з відділів поліції Тернопільського РУП на хабарництві. 

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. 

“На протиправній діяльності викрито посадовця поліції Тернопільщини. Фігурант вимагав та отримував систематичну грошову «винагороду» від підприємця за невтручання у господарську діяльність”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, щомісяця майор поліції отримував грошову винагороду від місцевого підприємця за безперешкодне перевезення деревини територією Бережанської територіальної громади. 

Фігуранта затримали під час одержання неправомірної вигоди. Йому оголошено про підозру за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті детектива БЕБ і депутата сільради спіймали на хабарі, керівника облуправління бюро відсторонили від посади. Посадовець прикривав нелегальний збут електронних сигарет і отримував від реалізації "дохід".

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