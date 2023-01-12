Учора росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині

Руйнувань та постраждалих немає.

У середу, 11 січня, окупанти обстрілювали Очаківську і Куцурубську громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 11 січня, о 16:33 зафіксовані ворожі обстріли у напрямку Очаківської громади. Також о 18:00 ворог завдавав ударів у напрямку Куцурубської громади. Постраждалих немає. Попередньо, без руйнувань”, – поінформував Кім.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни випустили понад 40 снарядів по Куцурубській громаді.