Росіяни атакували Запоріжжя, пошкоджено об’єкти інфраструктури і будинки

На місці прильоту працюють відповідні служби.

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Уночі 12 січня російська армія атакувала Запоріжжя, унаслідок обстрілу пошкоджено будники.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Постраждали об'єкти інфраструктури, на місці виникла пожежа.

“Також унаслідок обстрілу знову зазнали ушкоджень мирні будинки”, – додав Куртєв.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місці прильоту вже працюють відповідні служби.

Нагадаємо, перед цим окупанти обстрілювали Запоріжжя ввечері 7 січня, під атаку потрапили околиці міста.