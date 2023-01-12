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Резніков поспілкувався зі своїм литовським колегою Анушаускасом

“Синхронізовано годинники перед майбутньою зустріччю Рамштайн".

Резніков поспілкувався зі своїм литовським колегою Анушаускасом
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Очільник українського міністерства оборони Олексій Резніков поспілкувався зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом. 

“Мав телефонну розмову з моїм другом, міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом”, – написав міністр у Твіттері.

“Синхронізовано годинники перед майбутньою зустріччю Рамштайн. Дякуємо Литві за тверду та постійну підтримку української армії”, – додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, наступна зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.

Анушаускас раніше заявив, що під час цієї зустрічі будуть напрацьовані нові принципи підтримки України.

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