Резніков поспілкувався зі своїм литовським колегою Анушаускасом

Очільник українського міністерства оборони Олексій Резніков поспілкувався зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом.

“Мав телефонну розмову з моїм другом, міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом”, – написав міністр у Твіттері.

“Синхронізовано годинники перед майбутньою зустріччю Рамштайн. Дякуємо Литві за тверду та постійну підтримку української армії”, – додав очільник Міноборони.

Нагадаємо, наступна зустріч партнерів з оборони України відбудеться 20 січня на військовій базі у німецькому місті Рамштайн.

Анушаускас раніше заявив, що під час цієї зустрічі будуть напрацьовані нові принципи підтримки України.