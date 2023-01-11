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Внаслідок російського обстрілу Марганця поранений мирний мешканець

Чоловік отримав легкі поранення.

Внаслідок російського обстрілу Марганця поранений мирний мешканець
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

Вдень 11 січня російські окупаційні війська обстріляли Марганець у Дніпропетровській області

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. 

Він зазначив, що внаслідок обстрілу був травмований житель Марганця. Його госпіталізували із легкими пораненнями.

Також обстрілом була зруйнована теплиця, пошкоджено 9 житлових будинків, 4 господарчі споруди, 8 автомобілів і лінія електропередачі. 

В інших районах області сьогодні було спокійно. 

Лукашук додав, що 4370 домівок Нікопольщини, котрі залишились через нічну атаку без світла, підключили.

Як раніше повідомлялось, сьогодні вдень, 11 січня, через обстріл російських окупантів спалахнула пожежа в перинатальному центрі в Херсоні.

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