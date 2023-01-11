Укренерго на вихідні прогнозує зменшення відключень світла

При цьому економія електроенергії, як і раніше, залишається необхідним заходом.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розраховує на зменшення обсягів відключення електрики на вихідних через потепління, і як наслідок - зниження споживання.

Про це Кудрицький сказав в ефірі національного телемарафону.

"На вихідні очікуємо на потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", – сказав він.

Крім того, за його словами, енергетики докладають максимум зусиль, щоб підключити до енергосистеми якнайбільше генеруючих потужностей.

"Також ми зараз працюємо над тим, щоб вичавити з енергосистеми ті генеруючі потужності, які є, прискорити ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб генерації ставало в наявності дедалі більше", - пояснив Кудрицький.

При цьому він наголосив, що економія електроенергії, як і раніше, залишається вкрай необхідним заходом, оскільки це дає дуже позитивний ефект на енергозабезпечення.

Нагадаємо, що керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в разі повторних російських обстрілів українці можуть повернутись до режиму відключень світла листопада-грудня 2022 року.

Київ через стан мереж та генерації зараз отримує приблизно 60% необхідних обсягів електроенергії, з яких орієнтовно 40% йде на об'єкти критичної інфраструктури, залишок оператор системи ділить між рештою споживачів.