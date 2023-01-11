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У лікарні на окупованій Луганщині для поранених росіян зробили ще 100 ліжко-місць

Медзаклади переповнені.

У лікарні на окупованій Луганщині для поранених росіян зробили ще 100 ліжко-місць
Фото: armyinform.com.ua

Лікарні на тимчасово окупованих росіянами територіях України переповнені пораненими військовими країни-агресора.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що до моргу тимчасово окупованого Мелітополя 9 січня привезли фуру з тілами убитих російських військових.

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