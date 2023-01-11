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Литва передасть Україні ЗРК для захисту обʼєктів енергосистеми

Президент Литви повідомив, що привіз добрі новини для України. 

Литва передасть Україні ЗРК для захисту обʼєктів енергосистеми
Фото: ОПУ

Литва передасть Україні зенітні ракетні системи для захисту обʼєктів інфраструктури від російських ударів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на спільному брифінгу з литовським колегою Гітанасом Науседою і польським – Анджеєм Дудою.

"Україна вам, друзі, дуже вдячна. Я радий, що ми ухвалюємо саме такі рішення саме в такому форматі Люблінського трикутника", – заявив президент України.

Науседа зі свого боку повідомив, що Литва робить все можливе, щоб надавати військову підтримку Україні.

"Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам з цією боротьбою", – зазначив він. 

Науседа додав, що в часи війни Україна реалізовує рекомендації, що необхідні для початку повноцінного вступу до ЄС. 9-10 лютого це можуть обговорити на засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, Україна отримає від Польщі роту танків Leopard. Це рішення вже ухвалено, воно було зроблено у межах створення міжнародної коаліції. На необхідності надати силами оборони танки Україна наголошувала протягом тривалого часу. Поки що жодна країна не надавала українським захисникам сучасних бойових танків. 

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