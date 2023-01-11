​Поїзди, які курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя, матимуть новий розклад і маршрут

Укрзалізниця заявила про зміну розкладу і маршрутів низки поїздів, які курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя.

Як повідомили в пресслужбі перевізника, з 19 січня поїзд №59 Харків - Одеса відправлятиметься з Харкова о 12:37 (замість 8:12) та прямуватиме через Дніпро та Кривий Ріг (без заїзду на станції Новомосковськ, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове). Крім цього, рейс додатково зупинятиметься на станції Божедарівка. В УЗ додали що прибуття до Одеси залишається без змін - о 10:57.

"Аналогічно буде змінений з 20 січня маршрут зворотного рейсу поїзда №62 Одеса - Харків, що також змінить його час прибуття до Харкова: тепер він приїжджатиме о 15:37 замість 19:06", - повідомили в пресслужбі.

Серед інших змін:

поїзд №119/120 Львів - Запоріжжя - Львів: ів 19 січня при курсуванні зі Львова він прямуватиме через Кривий Ріг та Дніпро і не заходитиме на станції Апостолове, Чортомлик, Нікополь, Марганець, Мирова та Дніпробуд-2. Також зміниться час його прибуття до Запоріжжя - о 15:52 замість 14:20. При курсуванні із Запоріжжя рейс відправлятиметься о 9:45 замість 10:25 і прямуватиме зміненим маршрутом. Крім цього, поїзд при курсуванні в обох напрямках зупинятиметься на станції Божедарівка;

Львів - Запоріжжя - Львів: ів 19 січня при курсуванні зі Львова він прямуватиме через Кривий Ріг та Дніпро і не заходитиме на станції Апостолове, Чортомлик, Нікополь, Марганець, Мирова та Дніпробуд-2. Також зміниться час його прибуття до Запоріжжя - о 15:52 замість 14:20. При курсуванні із Запоріжжя рейс відправлятиметься о 9:45 замість 10:25 і прямуватиме зміненим маршрутом. Крім цього, поїзд при курсуванні в обох напрямках зупинятиметься на станції Божедарівка; приміський поїзд №6472 Кривий Ріг - Нікополь: із 20 січня він відправлятиметься зі станції Кривий Ріг-Головний о 10:10 і прибуватиме до Нікополя о 12:37 замість 11:34. Ці зміни дадуть можливість пасажирам з поїзда №120/119 Львів - Запоріжжя, що прямують до Апостолового, Чортомлика та Нікополя, пересісти на цей приміський рейс по станції Кривий Ріг-Головний;

Кривий Ріг - Нікополь: із 20 січня він відправлятиметься зі станції Кривий Ріг-Головний о 10:10 і прибуватиме до Нікополя о 12:37 замість 11:34. Ці зміни дадуть можливість пасажирам з поїзда №120/119 Львів - Запоріжжя, що прямують до Апостолового, Чортомлика та Нікополя, пересісти на цей приміський рейс по станції Кривий Ріг-Головний; пасажири з Нікополя, Чортомлика та Апостолового, які планували поїздку рейсом №119/120 Запоріжжя - Львів, у зв’язку зі змінами можуть скористатись приміським поїздом №6485 Нікополь - Кривий Ріг і пересісти на поїзд №119/120 по станції Кривий Ріг-Головний. Поїзд №6485 вирушатиме з Нікополя об 11:35 і прибуватиме до станції Кривий Ріг-Головний о 14:01. Рейс №119/120 Запоріжжя - Львів відправляється з тієї ж станції о 15:51, що дає можливість пасажирам зробити зручну пересадку з невеликим часом очікування.

За інформацією Укрзалізниці, замість поїзда №275/276 Київ - Запоріжжя - Київ для пасажирів нікопольського напрямку призначили приміські поїзди:

з 18 січня: №6075 Запоріжжя - Кривий Ріг (відправлення о 15:25, прибуття о 19:54);

Запоріжжя - Кривий Ріг (відправлення о 15:25, прибуття о 19:54); з 19 січня: №6076 Кривий Ріг - Запоріжжя (відправлення о 7:10, прибуття об 11:45).

В УЗ додали, що ці приміські рейси курсуватимуть через станції Дніпробуд-2, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове, забезпечуючи можливість пасажирам із цих міст здійснити зручну пересадку по станції Кривий Ріг-Головний на поїзди №75/76 Кривий Ріг - Київ та №59 Харків - Одеса.

Нагадаємо, днями Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг - із Покровська до Львова.

У Києві на 14 та 15 січня призначили додаткові рейси ретро-поїзда на паровозній тязі. Поїзд відправлятиметься з Центрального залізничного вокзалу в Києві.