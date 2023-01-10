​Комітет ВР схвалив законопроєкти про розширення податкових пільг для промисловості

Комітет з питань податкової політики підтримав за основу законопроєкти №8298 та №8299 щодо податкових пільг для промисловості.

Про це повідомив у Telegram заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, законопроєкти підтримав 21 депутат, проголосував проти – 1, утрималося – 3.

Метою законопроєктів є підтримка вітчизняної промисловості та бізнесу під час війни, а також підтримка закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Вони передбачають наступні нововведення:

звільнення імпорту обладнення та комплектуючих від ПДВ та мита. Мова про везення в Україну виключно для власного виробництва (за конкретними кодами) на території України без права відчуження на будь-яких умовах раніше п’яти років з дати їх ввезення на митну територію України;

звільнення обладнення від ПДВ та мита для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств, для забезпечення освітньої діяльності;

особливості оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування залізної руди на період воєнного стану;

звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях;

звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями;

продовження строків служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану, але можливо взагалі до другого читання приберуть строк служби для РРО як факт;

віднесення електронної марки та цифрової поштової марки до об’єктів, які не підлягають оподаткуванню;

звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування та показу фільмів дубльованих,озвучених державною мовою на території України.

Нагадаємо, 26 грудня законопроєкти № 8298 і № 8299 були зареєстровані у Верховній Раді.