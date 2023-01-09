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Споживання електроенергії в Україні зросло, області отримали ліміти, – Укренерго

У разі перевищення лімітів будуть застосовані аварійні відключення.

Споживання електроенергії в Україні зросло, області отримали ліміти, – Укренерго
Фото: EPA/UPG

Станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

“У зв’язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень”, – йдеться у повідомленні.

Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.

 

Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

“Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень”, – наголосили в компанії.

Нагадаємо, атаки російських ракет на українську енергосистему координують російські енергетики, оскільки добре знають її зсередини.

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