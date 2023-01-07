На виплати пасажирам евакуаційних поїздів пішло 47,5 млн грн

З 1 листопада кошти тим, хто евакуюється поїздами, перераховує Мінреінтеграції.

47,5 млн гривень перерахувало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на виплати пасажирам евакуаційних поїздів у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба відомства.

З 1 листопада 2022 року кошти на виплати тим, хто евакуюється поїздами, перераховує Мінреінтеграції.

“Після прибуття евакуйовані на вокзалі отримують фінансову підтримку від держави. Зокрема, дорослим виплачують по 2 тис. гривень, дітям та особам з інвалідністю — по 3 тис. гривень. Гроші безпосередньо людям видає “Укрпошта”, — йдеться у повідомленні.

Для забезпечення таких виплат у листопаді-грудні минулого року Мінреінтеграції спрямувало на рахунки регіональних (Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської) дирекцій Укрпошти 47,5 млн гривень.

Нагадаємо, що віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала вимушених переселенців активніше шукати собі роботу.