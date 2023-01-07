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Постачання БМП Marder може підштовхнути надання танків Leopard, - посол України

Він певен, що йдеться про зміни у настроях німців.

Постачання БМП Marder може підштовхнути надання танків Leopard, - посол України
БМП Marder
Фото: Wikipedia

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв вважає, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Німецька зброя рятує життя – і я радий, що цей меседж був добре сприйнятий не тільки німецькою промисловістю, а й урядом та громадськістю", – зазначив посол, додавши, що БМП Marder значно посилить спроможності сухопутних військ.

За словами Макеєва, німецька промисловість, яка забезпечує Київ військовою технікою, "робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, розв'язаній Росією проти моєї країни та проти Заходу".

Водночас він припускає, що постачання Marder – це багатообіцяюча відправна точка для ухвалення рішень урядом (Німеччини) – зокрема і щодо доставки танків Leopard.

"Я оптиміст. Після майже року, що минув з початку цього масштабного російського вторгнення, багато людей у Німеччині нарешті усвідомили, що ця війна стосується існування України та миру в усій Європі. Мені також приємно, що все більше і більше людей говорять про те, що Україну треба підтримувати доти, доки моя країна не переможе в цій війні і не буде боротися за мир в Європі від імені всіх європейців", – констатував дипломат.

Нагадаємо, під час телефонної розмови президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц висловили рішучість підтримувати Україну у боротьбі проти Росії стільки, скільки це буде потрібно. Для цього США мають намір надати Україні БМП Bradley, а Німеччина – БМП Marder.

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