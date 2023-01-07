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Соледар залишається під контролем ЗСУ

Тільки сьогодні в цьому районі відбулося 76 обстрілів і 10 бойових зіткнень. 

Соледар залишається під контролем ЗСУ
Фото: Український свідок

Місто Соледар Донецької області залишається під контролем Збройних сил України.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, передає Укрінформ.

«Соледар не перебуває під контролем Російської Федерації», - сказав Череватий.

За його словами, нині там точаться запеклі бої - тільки сьогодні відбулося 76 обстрілів і 10 бойових зіткнень. 

«Наші Збройні сили, командування роблять все, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі та техніці та максимально зберегти свої сили», - зазначив речник Східного угруповання військ.

Він додав, що тактика росіян не змінилася: вони використовують особовий склад, який безперервно «накочується» на позиції українських захисників. 

«Крок за кроком у них виходили невеличкі просування. Наші воїни тримають оборону, проте тактична обстановка іноді змушувала їх змінювати позиції», - пояснив речник.

Коментуючи ситуацію у Бахмуті, Череватий зазначив, що місто залишається під контролем ЗСУ, бої тривають. 

«Поки що це одна із найінтенсивніших ділянок фронту, де постійно тривають бойові зіткнення та постійні обстріли противника», - сказав він.

Речник також повідомив, що на напрямку Сватове-Кремінна також тривають бойові дії. Ворог перегруповується, на певних напрямках намагається контратакувати, але зазнає суттєвих втрат і відступає. ЗСУ діють з огляду на обстановку.

Стосовно нібито доручення Путіна ввести з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня “режим припинення вогню” Череватий сказав: «Звичайно, що нічого цього не відбулося».

Нагадаємо, що за даними Генштабу, основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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