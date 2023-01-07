США заохочуватимуть партнерів по НАТО надати Україні додаткові системи ППО і бронетехніку, – Остін

Міністри оборони США і України Ллойн Остін і Олексій Резніков обговорили по телефону подальшу військову допомогу Україні.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.

Згідно з повідомленням, глава Пентагону пообіцяв, що Сполучені Штати і надалі заохочуватимуть країни НАТО та інших союзників до передачі Україні систем протиповітряної оборони та бронетехніки.

Остін зазначив, що США підтверджують своє зобов'язання заохочувати союзників та партнерів до додаткових передач систем ППО, бойових машин та інших критично важливих засобів для підтримки України.

Глава Пентагону наголосив, що військова допомога Україні необхідна для захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Остін пообіцяв, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет безпекової підтримки на суму понад 3 млрд доларів. Це найбільший пакет допомоги, наданий Україні з початку широкомасштабного вторгнення.

У новому пакеті безпекової допомоги США, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.

До слова, восьма зустріч в форматі “Рамштайн” відбудеться 20 січня.