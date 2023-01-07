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Ворог обов'язково зазнає поразки у війні, - Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі

За його словами, українці вже досягли моральної перемоги у війні.

Ворог обов'язково зазнає поразки у війні, - Епіфаній у Києво-Печерській Лаврі
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній висловив упевненість у перемозі України у війні з Росією.

Про це Епіфаній сказав під час богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, повідомляє LB.ua.

"Ми не бажали цієї війни. Як народ ми прагнули мирно жити, маючи згоду з усіма. Але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність", - сказав він.

Митрополит висловив упевненість, що ворог обов'язково зазнає поразки у війні, "оскільки правда на нашому боці, а там де правда, там Бог, а з Богом ми безсумнівно переможемо".

За його словами, українці вже досягли моральної перемоги. 

"Бо всі люди засуджують акти геноциду, терор і чисельні військові злочини, які Російська імперія зла здійснює на нашій землі", - заявив він.

Епіфаній згадав українських військових, які захищають українців від російської агресії. 

«Найтепліші молитви і найсердечніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв. Згадаймо також і наших братів і сестер, які вимушені відзначати свята в неволі, на тимчасово окупованих українських землях. Згадаймо про наших військових і цивільних полонених та інших несправедливо ув’язнених і попросімо Господа для них захисту і швидкого звільнення», – закликав Епіфаній.

Він також згадав волонтерів, «жертводавців та всіх людей доброї волі, які в час тяжких випробувань війною допомагають потребуючим».

Нагадаємо, що предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, здійснив богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

2 грудня ПЦУ повідомила про те, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. 

Міністерство культури дало дозвіл на проведення Різдвяної служби Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. 

Як сказав голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, ПЦУ й надалі зможе служити в соборах Києво-Печерської Лаври.

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