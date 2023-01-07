Масовані обстріли Бахмута і Краматорська, удари по Херсонщині і прикордонню Харківщини, – як минула доба в регіонах

Минулої доби російська армія здійснила обстріли семи областей України.

Про це йдеться в огляді обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 7 січня.

У Сумській області за минулу добу прилетіло два артилерійських снаряди по Шалигінській громаді. Без наслідків.

У Запорізькій області за минулу добу ворог обстріляв цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Плавні, Кам'янське, Степове, Павлівка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Лугівське, Цвіткове, Залізничне, Малі Щербаки, Степногірськ. Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

У Харківській області минулої доби росіяни обстрілювали Куп'янськ та Вовчанськ, селище Дворічна, села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Обійшлося без жертв та постраждалих.

У Луганській області під час оголошеного росіянами так званого “різдвяного перемир’я” самі ж росіяни пішли в атаку в районах Стельмахівки, Макіївки, Діброви і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв Стельмахівку, Макіївку, Площанку і Діброву.

У Донецькій області протягом ночі – активні обстріли лінії оборони навколо Авдіївки. Інформація щодо поранених цивільних уточнюється. Також вночі – обстріли позицій та околиць Торецької та Мар'їнської громад з важкого озброєння і стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована.

Минулої доби – обстріл Курахового та села Острівське Курахівської громади. У Кураховому два прямі влучання у дві багатоповерхівки, інфекційне відділення Курахівської лікарні (на лікуванні там знаходився 21 пацієнт; поранена працівниця лікарні), частково пошкоджено навколишні багатоповерхівки і шість приватних будинків.

В Острівському пошкоджені приватні будинки, гаражі, приватні авто. Протягом доби – поодинокі обстріли сел Роздолівка, Парасковіївка Соледарської громади.

Масовані обстріли Бахмута – надійшла інформація про те, що пошкоджено п'ять приватних будинків, поранення отримали п'ять цивільних (у тому числі один волонтер), загинуло двоє людей – житель Бахмута та житель селища Красна гора. Вчора вдень – обстріл села Предтечине. Пошкоджені приватні будинки, поранено жінку.

Як повідомили у поліції Донецької області, п’ять ракет С-300 ворог спрямував по Краматорську. Руйнувань зазнали 15 приватних будинків та приміщення підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

У Миколаївській області вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області ворог продовжує обстріли вздовж правого берега річки Дніпро, зокрема уражено цивільну інфраструктуру населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка, Антонівка та Херсон.

З артилерії вчора ворог вдарив по пожежній частині у Херсоні. Один рятувальник загинув, ще четверо дістали поранення. Їх госпіталізували до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Також росіяни атакували й житловий будинок, що поруч з пожежною частиною.