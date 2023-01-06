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Окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську

На щастя, цього разу без жертв.

Окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську
Фото: slovoidilo.ua

Сьогодні вдень, 6 грудня, російські окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську. 

Про це повідомив замголови Офіса президента Кирило Тимошенко.

“Краматорськ. Окупанти двічі вдарили ракетами по місту. Є влучання у приватний житловий будинок. Попередньо постраждалих немає”, - написав Тимошенко.

За його даними, на місці працюють екстрені служби.

У свою чергу, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко опублікував фото наслідків ракентного удару.

За його даними, ракетними ударами пошкоджено 14 приватних будинків.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, росіяни обстріляли вже другу пожежну частину у Херсоні, загинув рятувальник. Ще четверо вогнеборців дістали поранення. 

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