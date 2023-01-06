Сьогодні вдень, 6 грудня, російські окупанти двічі вдарили ракетами по Краматорську.
Про це повідомив замголови Офіса президента Кирило Тимошенко.
“Краматорськ. Окупанти двічі вдарили ракетами по місту. Є влучання у приватний житловий будинок. Попередньо постраждалих немає”, - написав Тимошенко.
За його даними, на місці працюють екстрені служби.
У свою чергу, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко опублікував фото наслідків ракентного удару.
За його даними, ракетними ударами пошкоджено 14 приватних будинків.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, росіяни обстріляли вже другу пожежну частину у Херсоні, загинув рятувальник. Ще четверо вогнеборців дістали поранення.