США в найближчому пакеті допомоги можуть надати Україні ракети ППО RIM-7 Sea Sparrow, – Politico

До наступного американського пакету військової підтримки вперше можуть увійти ракети протиповітряної оборони Sea Sparrow. Вони оснащені радіолокаційним наведенням і можуть використовуватися як з моря, так і з землі, для перехоплення літаків та крилатих ракет.
Двоє людей, знайомих із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося налагодити наявні пускові установки БУК радянської епохи, щоб стріляти з Sea Sparrow, пише Politico.
Поки що тільки Тайвань використовував версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.
За даними журналістів, ці ракети мають увійти до пакету допомоги, що можуть оголосити вже цього тижня. Також він має містити ББМ Bradley.