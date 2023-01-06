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США в найближчому пакеті допомоги можуть надати Україні ракети ППО RIM-7 Sea Sparrow, – Politico

Вони здатні збивати крилаті ракети і з землі, і з моря. 

США в найближчому пакеті допомоги можуть надати Україні ракети ППО RIM-7 Sea Sparrow, – Politico
Генсек НАТО Єнс Столтенберг (ліворуч), голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі (четвертий ліворуч)
Фото: EPA/UPG

До наступного американського пакету військової підтримки вперше можуть увійти ракети протиповітряної оборони Sea Sparrow. Вони оснащені радіолокаційним наведенням і можуть використовуватися як з моря, так і з землі, для перехоплення літаків та крилатих ракет.

Двоє людей, знайомих із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося налагодити наявні пускові установки БУК радянської епохи, щоб стріляти з Sea Sparrow, пише Politico

Поки що тільки Тайвань використовував версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.

Sea Sparrow
Фото: Wikipedia
Sea Sparrow

За даними журналістів, ці ракети мають увійти до пакету допомоги, що можуть оголосити вже цього тижня. Також він має містити ББМ Bradley. 

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