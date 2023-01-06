США в найближчому пакеті допомоги можуть надати Україні ракети ППО RIM-7 Sea Sparrow, – Politico

Вони здатні збивати крилаті ракети і з землі, і з моря.

До наступного американського пакету військової підтримки вперше можуть увійти ракети протиповітряної оборони Sea Sparrow. Вони оснащені радіолокаційним наведенням і можуть використовуватися як з моря, так і з землі, для перехоплення літаків та крилатих ракет.

Двоє людей, знайомих із ситуацією, повідомили, що українським військовим вдалося налагодити наявні пускові установки БУК радянської епохи, щоб стріляти з Sea Sparrow, пише Politico.

Поки що тільки Тайвань використовував версію ракет наземного базування, тоді як ВМС США та кількох союзників використовують версію, встановлену на кораблі.

Фото: Wikipedia Sea Sparrow

За даними журналістів, ці ракети мають увійти до пакету допомоги, що можуть оголосити вже цього тижня. Також він має містити ББМ Bradley.