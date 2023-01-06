В кінці грудня 2022 року ОАЕ надали першу партію у кількості 1200 генераторів.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) надали Україні другу партію з 1300 генераторів в рамках загальної програми гуманітарної підтримки на 100 млн доларів. Команда Фонду держмайна вже зустріла їх і направляє до регіонів, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна України.

Генератори передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву) в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

У Фонді нагадали, що в грудні ОАЕ надали Україні перші 1200 генераторів із партії у 2500 генераторів. Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії – Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року 370 генераторів передали з Німеччини на Дніпропетровщину.