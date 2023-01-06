Інформація про загиблих і постраждалих не уточнюється.

За два дні російські окупанти обстріляли другу пожежну частину у Херсоні.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Згідно з повідомленням, зафіксовано не менше 4 вибухів. Поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі.

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

“І потім вони говорять про “припинення вогню”. Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів. Вбивці, терористи та кровожери. Ось з ким ми воюємо”, – написав він.

Нагадаємо, у четвер, 5 січня, росіяни завдали удару по пожежній частині Херсона. Особовий склад не постраждав.