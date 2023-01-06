Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Що подивитися у вихідні: серіали, які підкорили нас у 2022-му і які вийдуть у січні 2023-го
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли вже другу пожежну частину у Херсоні, є вбиті і поранені

Інформація про загиблих і постраждалих не уточнюється.

Росіяни обстріляли вже другу пожежну частину у Херсоні, є вбиті і поранені
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

За два дні російські окупанти обстріляли другу пожежну частину у Херсоні.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Згідно з повідомленням, зафіксовано не менше 4 вибухів. Поруч з обстріляною пожежною частиною горів будинок у приватному секторі.

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

“І потім вони говорять про “припинення вогню”. Це за межею розуміння будь-яких цивілізованих процесів. Вбивці, терористи та кровожери. Ось з ким ми воюємо”, – написав він.

Нагадаємо, у четвер, 5 січня, росіяни завдали удару по пожежній частині Херсона. Особовий склад не постраждав.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також