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​Росіяни завдали удару по пожежній частині Херсона

Особовий склад не постраждав.

​Росіяни завдали удару по пожежній частині Херсона
Фото: ДСНС України у Facebook

Сьогодні окупанти завдали ураду по пожежній частині міста Херсон. Внаслідок атаки пошкоджені будівля пожежної частини і автомобіль.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

“Херсон сьогодні. Черговий удар по рятувальникам, які захищені від атак міжнародним правом, але на практиці цього права їх ворог позбавляє чи не щодня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазнала пошкоджень пожежна частина, осколками посічене авто. Особовий склад не постраждав.

Фото: ДСНС України у Facebook

Фото: ДСНС України у Facebook

 

Нагадаємо, сьогодні близько 11 години російська армія обстріляла центр Херсона. Відомо про щонайменше одного убитого.

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