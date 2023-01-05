Сьогодні окупанти завдали ураду по пожежній частині міста Херсон. Внаслідок атаки пошкоджені будівля пожежної частини і автомобіль.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС України.

“Херсон сьогодні. Черговий удар по рятувальникам, які захищені від атак міжнародним правом, але на практиці цього права їх ворог позбавляє чи не щодня”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зазнала пошкоджень пожежна частина, осколками посічене авто. Особовий склад не постраждав.

Фото: ДСНС України у Facebook

Фото: ДСНС України у Facebook

Нагадаємо, сьогодні близько 11 години російська армія обстріляла центр Херсона. Відомо про щонайменше одного убитого.