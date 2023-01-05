У Росії пригрозили Заходу аналогічною відповіддю в разі вилучення активів РФ на користь України

Крім того, в Росії звинуватили Ангелу Меркель та Франсуа Олланда у саботуванні мінських угод, що призвело до “конфлікту в Україні”.

Росія може вилучити активи західних країн, якщо вони вирішать конфіскувати активи країни-агресорки.

Про це голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін написав у Telegram.

Він також звинувати колишню канцлерку Німеччини Меркель і експрезидента Франції Олланда в використанні "мінських угод" для "мілітаризації київського режиму", хоча це саме Росія систематично порушувала всі домовленості.

“Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України”, - написав Володін.

Він вважає, що Росія має право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав.

Нагадаємо, наразі Естонія готує правову основу, аби заморожені російські активи використати для допомоги Україні. Упродовж місяця влада Естонії має отримати перелік конкретних пропозицій. Надалі на їхній основі будуть ухвалювати відповідні рішення.

Передачу заморожених російських активів для потреб України уже тривалий час обговорюють у Євросоюзі. В останні місяці розмови стають більш конкретними. Так, торік у листопаді Єврокомісія запропонувала план конфіскації заморожених російських активів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тоді заявила, що у найближчій перспективі Євросоюз і його партнери могли б взяти на себе управління замороженими активами та їхнє інвестування, а виручені кошти спрямувати на компенсацію збитків, завданих Україні.

Мова йде про значні суми: це 300 мільярдів євро резервів російського Центробанку і 19 мільярдів євро, які належать російським олігархам.

Нагадаємо, Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні. Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу нашої держави про військові репарації, але ще не зайняв офіційну позицію щодо конфіскації активів РФ.

Раніше Швейцарія оновила інформацію про російські активи, заморожені у зв'язку з санкціями. Загальна сума станом на 25 листопада 2022 року досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро).