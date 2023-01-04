Командувач армії Естонії заявив, що його країна має бути готовою до нападу Росії

"Ми припускаємо, що для нападу на Прибалтику Росія зосередить свої вищезазначені засоби проти Естонії та Латвії", - сказав Герем.

Командувач Сил оборони Естонської Республіки генерал-лейтенант Мартін Герем заявив, що його країна має бути готовою до нападу Росії, повідомляє ERR.

"Чим би не закінчилася агресія Росії проти України, агресія, ненависть та потреба у помсті, а також віра у власні сили та правоту нікуди не зникають... Ми припускаємо, що для нападу на країни Балтії Росія зосередить свої засоби проти Естонії та Латвії", - підкреслив Герем.

За його словами, світова спільнота має зосередитися на перемозі України.Це перша мета на шляху до забезпечення кращого майбутнього.

"По-друге, ми маємо бути готовими до наступної агресії проти нас, наших союзників та наших цінностей... Незважаючи на великі втрати в живій силі й техніці, Росія має достатній потенціал для завдання удару по деяких своїх сусідах. Тисячі танків, бойових машин, БТР та артилерії перебувають на російських складах; вони можуть бути не в робочому стані та морально застарілі. Але з трьох-чотирьох вони точно зможуть зібрати працюючу", - додав командувач естонських Сил оборони.

За словами Герема, кордон Естонії з Росією становить понад 200 кілометрів, а кордон Латвії з РФ - менш ніж 200 кілометрів.

"Ми припускаємо, що під час навчань біля наших кордонів буде зосереджено близько 1000 танків та 4000 БТР, 1000 артилерійських систем та 100 000 солдатів", - додав командувач.

Герем наголосив, що Естонія має постійно та планомірно розвивати свої військові можливості, аби бути готовою протистояти нападникові розуміючи, що його перевага є і залишиться масовою.

Генерал-лейтенант зауважив, що хоча Росії не вистачає сучасних технологій, але "для створення "тупої", але масової та небезпечної армії не потрібно багато технологій 21 століття".

Нагадаємо, раніше Естонія вимагала збільшити постачання зброї Україні.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русич", яке пов’язують із Кремлем і ПВК "Вагнер", збирає дані про військові об’єкти та прикордонну діяльність у Латвії, Литві та Естонії.