При цьому, втративши ринок Європи, обсяги поставок нафти Росією до Китаю, Індії та Туреччини падали за цей рік тричі.

Експорт російської нафти впав до мінімуму в 2022 році через санкції. Про це повідомляє Bloomberg.

“Поставки сирої нафти в Росію впали до найнижчого рівня за 2022 рік за останні чотири тижні року, оскільки санкції обмежили експорт Москви. Вантажі, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, які стали порятунком для російських поставок, витіснених з Європи, скоротилися втретє поспіль”, - йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, що загальні морські потоки країни впали на 117 000 барелів на день до 2,615 млн барелів у середньому за чотири тижні.

Надходження до військової скрині Кремля впали на тлі поєднання санкцій G-7 і Європейського Союзу, спрямованих на покарання президента Володимира Путіна за вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Нагадаємо, до кінця 2022 року Європа скоротила поставки російської нафти на 90%. РФ може продавати нафту на інші ринки, але зі значною знижкою на кожен барель.

У свою чергу, Росія погрожує суттєво скоротити видобуток нафти у відповідь на санкції - до 500 000-700 000 барелів на день на початку 2023 року.

Як відомо, з 5 грудня приведено в дію прайскеп, за яким один барель російської нафти має торгуватися не дорожче від $60, а інакше буде заборонено морське транспортування сирої нафти. Обмеження максимальної ціни діє і для нафтопродуктів та оливи. Прайскеп ухвалили країни Євросоюзу, G7 і Австралія.