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Наступні спроти обрати спікера Палати представників США також провалилися

Засідання продовжать 4 січня.

Наступні спроти обрати спікера Палати представників США також провалилися
Фото: ЕРА/UPG

Друге і третє голосування за спікера Палати представників США також провалилися.

Про це пише Associated Press.

Кевін Маккарті, котрий очолює республіканську більшість в Палаті, не зміг набрати необхідну кількість голосів.

“Не зумівши обрати лідера партії Кевіна Маккарті новим спікером Палати представників, республіканці безладно перервали засідання у вівторок увечері, завершивши бурхливий перший день нового Конгресу, але сподіваючись якимось чином перегрупуватися в середу після його історичної поразки”, – зазначає видання.

Маккарті отримав лише 203 із 218 голосів у двох турах. Це менше навіть ніж вдалося отримати демократу Хакіму Джеффрісу. У третьому турі Маккарті показав себе ще гірше, здобувши лише 202 голоси.

Палата представників збереться знову опівдні 4 січня.

Маккарті пообіцяв продовжувати боротьбу “стільки, скільки буде потрібно, щоб перемогти правофлангових товаришів-республіканців, які відмовлялися віддати йому свої голоси”.

Без спікера Палата не може повністю сформуватися – йдеться про присягу її членів, призначення голів комітетів, проведення засіданнь і початок розслідування щодо адміністрації президента Джо Байдена.

Нагадаємо, палата представників США не змогла з першої спроби обрати лідера більшості вперше за 100 років.

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