У Канаді на два роки заборонили іноземцям купувати житло

У Канаді набула чинності дворічна заборона на купівлю житла іноземцями, за винятком деяких категорій приїжджих.

Про це пише BBC.

Канадська влада прагне знизити ціни на ринку житла, який вважається одним з найдорожчих у світі.

Торік улітку середня ціна будинку в Канаді зросла до 568 тис. доларів – це в 11 разів більше від середнього доходу після податків.

Противники заборони кажуть, що її наслідки можуть виявитися непередбачуваними для ринку нерухомості.

Громадяни інших країн становлять менше ніж 6% домовласників у провінціях Онтаріо та Британська Колумбія, де, за статистикою, найвищі ціни на житло.

Заборона набула чинності 1 січня і стосується лише частини житлового фонду. Штраф за її порушення – 10 тис. канадських доларів (або близько 7300 в американській валюті).

Наприкінці грудня, за 11 днів до набуття чинності заборони, канадський уряд оголосив, що в законі будуть винятки, зокрема для студентів з-за кордону, які пробули в країні щонайменше п'ять років, біженців та власників дозволу на роботу в Канаді.

Нагадаємо, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо заявив, що українські біженці зможуть отримати постійний статус у країні.