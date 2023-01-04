У Канаді на два роки заборонили іноземцям купувати житло

У Канаді набула чинності дворічна заборона на купівлю житла іноземцями, за винятком деяких категорій приїжджих.
Про це пише BBC.
Канадська влада прагне знизити ціни на ринку житла, який вважається одним з найдорожчих у світі.
Торік улітку середня ціна будинку в Канаді зросла до 568 тис. доларів – це в 11 разів більше від середнього доходу після податків.
Громадяни інших країн становлять менше ніж 6% домовласників у провінціях Онтаріо та Британська Колумбія, де, за статистикою, найвищі ціни на житло.
Заборона набула чинності 1 січня і стосується лише частини житлового фонду. Штраф за її порушення – 10 тис. канадських доларів (або близько 7300 в американській валюті).
Нагадаємо, прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо заявив, що українські біженці зможуть отримати постійний статус у країні.