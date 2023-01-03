Перший скраплений газ із США прибув у Німеччину

Перший танкер Maria Energy, завантажений скрапленим газом зі Сполучених Штатів Америки, пришвартувався до LNG-терміналу у німецькому Вільгельмсхафені вранці 3 січня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на північнонімецьке радіо NDR.

За даними імпортера та оператора терміналу, німецької компанії Uniper, 289-метрове судно завантажене 170 тис. кубометрів скрапленого газу. Ця кількість повинна забезпечити близько 50 тис. німецьких домогосподарств енергією протягом року.

Прихід судна Maria Energy є частиною процесу введення терміналу в експлуатацію. За даними Uniper, початок комерційної експлуатації очікується в середині січня. Після того, як газ буде перероблено в газоподібний стан, він буде поданий у трубопровід.

За даними Uniper, спеціальне судно може щорічно доставляти до Німеччини близько п'яти мільярдів кубометрів природного газу.

Зазначається, що на підході до порту судно супроводжували поліцейські катери. Екологи анонсували акції протесту на вечір. Невдоволення активістів викликає те, що газ на борту судна був отриманий шляхом фрекінгу. Такий спосіб видобутку заборонений у ФРН.

“Той факт, що Німеччина сьогодні вперше купує газ від гідророзриву напряму у США, не є приводом для радості, а є історичним ударом для захисту клімату та збереження природи”, - заявили в Німецькій організації екологічної допомоги (DUH).

Наступний танкер очікується у Вільгельмсгафені приблизно через тиждень.

Як відомо, спеціальне 300-метрове судно Höegh Esperanza прибуло до Вільгельмсгафена в грудні. Цей плавучий термінал подаватиме газ у мережу Німеччини.

Вільгельмсгафен – перший LNG-термінал у ФРН. Він був побудований за кілька місяців після схвалення відповідного рішення на тлі агресії рф проти України.

Найближчими місяцями планується відкрити LNG- термінали в Штаді, Лубміні (земля Мекленбург-Передня Померанія) та Брунсбюттелі (Шлезвіг-Гольштейн).

Нагадаємо, європейські ціни на газ впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни. На майданчику у Нідерландах TTF вартість на лютий зменшилася на 4,67% – до 72,75 євро.