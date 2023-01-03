НАТО прагне до липня досягти угоди щодо витрати 2% ВВП на оборону від кожної країни-члена

Витрати більш ніж половини членів на оборону залишаються нижчими від цього показника.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що до липня Альянс прагне досягти угоди щодо витрати мінімум 2% ВВП на оборону від кожної країни-члена. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву в інтервʼю dpa.

"Ми зустрінемося, у нас будуть зустрічі на рівні міністрів, у нас будуть переговори в столицях", – сказав Столтенберг в інтерв'ю dpa, додавши, що мета полягає в тому, щоб укласти угоду не пізніше наступного саміту НАТО у Вільнюсі в липні.

У 2014 році НАТО погодилася, що члени, чиї військові витрати нижчі за 2%, будуть "прагнути рухатися до" цього показника протягом десяти років, але витрати понад половини членів залишаються значно нижчими.

Ідею збільшення витрат просувають декілька країн. Столтенберг їх не озвучив, однак, як зазначає ЄП, дипломатичні джерела кажуть, що такі заклики нещодавно лунали від Польщі, Литви та Британії, тоді як серед противників – Німеччина, Бельгія і Канада.