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Малоймовірно, що росіяни досягнуть прориву під Бахмутом найближчими тижнями, – Міноборони Британії

Наступ окупанти, швидше за все, ведуть тільки взводами і відділеннями. 

Малоймовірно, що росіяни досягнуть прориву під Бахмутом найближчими тижнями, – Міноборони Британії
Фото: Український свідок

У середині грудня російська армія і найманці ПВК "Вагнера", схоже, збільшили частоту штурмів піхотою довкола Бахмута. Однак більшість операцій мали погану підтримку. 

За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектора, і частота російських нападів, ймовірно, зменшилася з піку в середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

"Зараз російські наступальні операції в цьому районі, ймовірно, проводяться лише на рівні взводу чи відділення. Навряд чи Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями", – вважає розвідка.

Нагадаємо, вчора українські прикордонники зіткнулися з росіянами в двох важких багатогодинних боях на околицях Бахмута. Захисники відбили штурм і знищили спостережні пункти окупантів. 

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