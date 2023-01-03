Малоймовірно, що росіяни досягнуть прориву під Бахмутом найближчими тижнями, – Міноборони Британії

Наступ окупанти, швидше за все, ведуть тільки взводами і відділеннями.

У середині грудня російська армія і найманці ПВК "Вагнера", схоже, збільшили частоту штурмів піхотою довкола Бахмута. Однак більшість операцій мали погану підтримку.

За останні десять днів Україна виділила значні підкріплення для захисту сектора, і частота російських нападів, ймовірно, зменшилася з піку в середині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

"Зараз російські наступальні операції в цьому районі, ймовірно, проводяться лише на рівні взводу чи відділення. Навряд чи Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями", – вважає розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1kwYmKRUlw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2023

Нагадаємо, вчора українські прикордонники зіткнулися з росіянами в двох важких багатогодинних боях на околицях Бахмута. Захисники відбили штурм і знищили спостережні пункти окупантів.