​Удар по російській казармі в Макіївці спричинив критику на адресу військового командування в Росії, - ISW

Міністерство оборони РФ намагається перекласти провину за "погану оперативну безпеку" на ватажків "ДНР" та мобілізованих.

Удар по місцю розміщення російських військових у Макіївці спричинив критику на адресу командування в Росії.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW) в останньому звіті.

"Спустошливий удар з українського HIMARS по російській базі в Макіївці, Донецька область, 31 грудня спричинив значну критику російського військового командування у російському інформаційному просторі", – йдеться у звіті.

Зазначається, що російське Міністерство оборони, ймовірно, намагається перекласти провину за "погану оперативну безпеку" на ватажків незаконного збройного угруповання "ДНР" та мобілізованих військових.

"Представники «ДНР» повідомили російським державним телеканалам, що удар стався, коли російські військовослужбовці порушили оперативну безпеку, використовуючи особисті мобільні телефони, що дозволило українським силам завдати високоточного удару по базі. Схильні до Кремля ЗМІ та деякі військові блогери підтримали цю заяву, стверджуючи, що російські війська не повинні недооцінювати здатність України використовувати погану практику OPSEC", – заявляють аналітики.

Тим не менш, "розпливчасте" визнання удару з боку російського міноборони спричинило звинувачення і в бік командування.

За висновками Інституту, "подібні значні військові провали" й надалі можуть ускладнювати спроби Путіна "догодити російській провоєнній спільноті" та зберегти домінування у внутрішньому інформаційному просторі.

Нагадаємо, російські канали заявили про удар по Макіївці 31 грудня, повідомляючи про "сотні загиблих". Після резонансу Міноборони РФ підтвердило удар, але назвавши значно меншу кількість загиблих – 63 військових.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від ранку 1 січня повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження противника, а також по позиції його зенітно-ракетного комплексу, а наші ракетники та артилеристи уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, а також пункт управління БпЛА окупантів. Місця враження не уточнювалися.