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У Києві відновили роботу турнікетів на всіх станціях метро

Фахівці підприємства усунули несправності.

У Києві відновили роботу турнікетів на всіх станціях метро
Фото: EPA/UPG

У Києві відновили роботу турнікетів на всіх станціях метрополітену.

Про це повідомили у КМДА.

“Роботу турнікетів відновлено на всіх станціях метрополітену. Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій”, – йдеться у повідомленні. 

Нагадуємо, що сплатити за поїзд можна:

  • транспортною карткою;
  • Qr-квитком;
  • Qr-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;
  • безконтактною банківською карткою,
  • мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

“Оператором оплати проїзду у громадському транспорті визначено КП «ГІОЦ», у разі виникнення запитань просимо телефонувати на гарячу лінію оператора (044) 366 55 55”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у метро Києва на "червоній" лінії обмежували рух через виявлення предметів, схожих на уламки ракети.

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