У Києві відновили роботу турнікетів на всіх станціях метро

У Києві відновили роботу турнікетів на всіх станціях метрополітену.

Про це повідомили у КМДА.

“Роботу турнікетів відновлено на всіх станціях метрополітену. Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій”, – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що сплатити за поїзд можна:

транспортною карткою;

Qr-квитком;

Qr-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;

безконтактною банківською карткою,

мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

“Оператором оплати проїзду у громадському транспорті визначено КП «ГІОЦ», у разі виникнення запитань просимо телефонувати на гарячу лінію оператора (044) 366 55 55”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у метро Києва на "червоній" лінії обмежували рух через виявлення предметів, схожих на уламки ракети.