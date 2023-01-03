У Києві відновили роботу турнікетів на всіх станціях метро

У Києві відновили роботу турнікетів на всіх станціях метрополітену.
Про це повідомили у КМДА.
“Роботу турнікетів відновлено на всіх станціях метрополітену. Фахівці підприємства усунули несправності, які виникли через технічний збій”, – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що сплатити за поїзд можна:
- транспортною карткою;
- Qr-квитком;
- Qr-кодом, згенерованим у додатку «Київ Цифровий»;
- безконтактною банківською карткою,
- мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, у метро Києва на "червоній" лінії обмежували рух через виявлення предметів, схожих на уламки ракети.