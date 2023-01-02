В російському полоні залишаються майже 500 викрадених на Херсонщині українців

Станом на сьогодні, 2 січня, у полоні російських окупантів залишаються 474 людини, яких раніше викрали на території Херсонської області.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на прессекретарку Херсонської обласної прокуратури Анастасію Весіловську.

"Наразі слідству відомо про звільнення 638 громадян, окупанти продовжують незаконно утримувати 474 людини. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місця перебування цих людей, тривають досудові розслідування", - сказала Весіловська.

Вона уточнила, що серед викрадених і зниклих жителів області є очільники міст, сільські голови, голови сільрад та їх заступники, старости сіл, 21 депутат обласної та місцевої ради. Також окупати викрали 76 правоохоронців, чотирьох священнослужителів та іншиих.

Нагадаємо, на блокпостах Херсонської області представники Сил оборони під час перевірок затримали 28 осіб, які мали причетність до збройних формувань РФ або займались колабораційною діяльністю.