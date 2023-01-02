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Генштаб розповів подробиці навчання українських новобранців у Великобританії

Курс триватиме мінімум 5 тижнів.

Генштаб розповів подробиці навчання українських новобранців у Великобританії
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Великобританія проводитиме навчання для українських новобранців. Навчальна програма містить як тактичні навчання, так і медичну підготовку, ознайомлення із Міжнародним гуманітарним правом та інше. 

Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ

“Навчання призначені для новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних Сил України з невеликим або без попереднього військового досвіду, щоб навчити їх навичкам, потрібним для виживання та ефективності в бойових діях на передовій.

Навчальний курс ґрунтується на курсі, котрий проводиться для резервістів Сухопутних військ Великобританії, і проводитиметься щонайменше протягом п’яти тижнів. 

Він складається з вивчення таких питань:

  • Інструктаж по поводженню зі зброєю
  • Наступальна і оборонна тактика
  • Обізнаність про Міжнародне Гуманітарне Право
  • Вправи на стрільбище та вміння влучного стрільця
  • Техніка патрулювання
  • Медична підготовка (перша допомога на полі бою)
  • Захист сил при розгортанні
  • Обізнаність про кібербезпеку
  • Навчання дій в сільській місцевості

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Раніше повідомлялось, що військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.

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