Великобританія проводитиме навчання для українських новобранців. Навчальна програма містить як тактичні навчання, так і медичну підготовку, ознайомлення із Міжнародним гуманітарним правом та інше.

Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ.

“Навчання призначені для новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних Сил України з невеликим або без попереднього військового досвіду, щоб навчити їх навичкам, потрібним для виживання та ефективності в бойових діях на передовій.

Навчальний курс ґрунтується на курсі, котрий проводиться для резервістів Сухопутних військ Великобританії, і проводитиметься щонайменше протягом п’яти тижнів.

Він складається з вивчення таких питань:

Інструктаж по поводженню зі зброєю

Наступальна і оборонна тактика

Обізнаність про Міжнародне Гуманітарне Право

Вправи на стрільбище та вміння влучного стрільця

Техніка патрулювання

Медична підготовка (перша допомога на полі бою)

Захист сил при розгортанні

Обізнаність про кібербезпеку

Навчання дій в сільській місцевості

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Раніше повідомлялось, що військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.