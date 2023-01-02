Великобританія проводитиме навчання для українських новобранців. Навчальна програма містить як тактичні навчання, так і медичну підготовку, ознайомлення із Міжнародним гуманітарним правом та інше.
Про це повідомила пресслужба Генштаба ЗСУ.
“Навчання призначені для новобранців-добровольців, які приєдналися до Збройних Сил України з невеликим або без попереднього військового досвіду, щоб навчити їх навичкам, потрібним для виживання та ефективності в бойових діях на передовій.
Навчальний курс ґрунтується на курсі, котрий проводиться для резервістів Сухопутних військ Великобританії, і проводитиметься щонайменше протягом п’яти тижнів.
Він складається з вивчення таких питань:
- Інструктаж по поводженню зі зброєю
- Наступальна і оборонна тактика
- Обізнаність про Міжнародне Гуманітарне Право
- Вправи на стрільбище та вміння влучного стрільця
- Техніка патрулювання
- Медична підготовка (перша допомога на полі бою)
- Захист сил при розгортанні
- Обізнаність про кібербезпеку
- Навчання дій в сільській місцевості
Раніше повідомлялось, що військову підготовку у Великобританії з 1 січня 2023 року пройдуть ще 19,2 тис. українських захисників.