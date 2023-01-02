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Укрзалізниця призначила додаткові рейси “Буковельського експреса”

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці.

Укрзалізниця призначила додаткові рейси “Буковельського експреса”
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Укрзалізниця призначила цього тижня два додаткові рейси “Буковельського експреса”. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

У перевізника повідомили, що поїзд №810/809 Львів - Ясіня відправлятиметься з 4 по 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. У зворотньому напрямку, з Ясіні, поїзд вирушатиме о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Пасажири поїздів зможуть потрапити до курорту від ст. Татарів-Буковель організованими автобусними трансферами. 

Як раніше повідомлялось, на зимові свята у Львові курсуватиме казковий ретро-поїзд. Він курсуватиме за маршрутом Львів - Брюховичі - Львів 31 грудня та 1, 7, 8, 14, 15 січня.

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