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У звільнених районах Харківщини виявили 25 катівень окупантів

З 7 вересня на деокупованих територіях також виявили тіла 920 людей.

У звільнених районах Харківщини виявили 25 катівень окупантів
Фото: EPA/UPG

На деокупованій Харківщині українські правоохоронці виявили 25 катівень, які були створені російськими окупантами.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Харківські слідчі задокументували діяльність 25 катівень. Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання — ось що приніс «руський мир» в наші мирні села і міста», — розповів Тимошко.

За його даними, з 7 вересня на деокупованих територіях виявили тіла 920 людей, серед них 25 дітей. Наразі ідентифікували особи 656 загиблих.

Нагадаємо, що ДНК-лабораторія у Ізюмі Харківської області за тиждень роботи встановила перші родинні зв’язки із загиблими.

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