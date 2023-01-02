Майже 29 тисяч українських бійців отримали державні нагороди за мужність та героїзм

Майже 29 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України отримали державні нагороди за мужність та героїзм, проявлені під час відсічі російським окупантам.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, звання "Герой України" присвоїли 160 військовослужбовцям.Крім цього, 44 військові частини нагородили почесними відзнаками "За мужність та відвагу". 59 бригадам і двом окремим батальйонам вручили бойові прапори.

Нагадаємо, упродовж 2022 року нагородили 6 404 рятувальників.

Раніше Президент відзначив військовослужбовців 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які тримають оборону міста Бахмут.