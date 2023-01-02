На Львівщині вилучили електронні сигарети на 15 млн гривень

Їх зберігали на складі та у подальшому їх планували реалізувати через інтернет та мережу магазинів.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області виявили та вилучили електронні сигарети відомої марки в кількості понад 47 тис. штук без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученої партії - понад 15 млн грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Збитки державного бюджету від несплати обов’язкових митних платежів становлять понад 3 млн грн.

Згадані підакцизні товари належать групі осіб, яка завезла їх на митну територію України без проходження процедур митного оформлення.

Електронні сигарети зберігалися на складі та у подальшому їх планували реалізувати через інтернет та мережу магазинів кінцевому споживачу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального порушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу здійснюють детективи ТУ БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури та спільно з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше львівським податківцям повідомили про підозри за "схеми" з відшкодування ПДВ.