Росія атакує безпілотниками зі східного узбережжя Азовського моря, – Ігнат

Російська армія атакує з одного напрямку – східного узбережжя Азовського моря. До відбиття ворожих атак залучаються ППО всіх сил оборони.

Про це заявив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Цей удар не відрізнявся від попереднього. Маємо 39 збитих БпЛА Shahed-131/Shahed-136 іранського виробництва. Минулого разу було більше, але і тоді 100%, і зараз 100% БпЛА знищені у різних регіонах держави", – зауважив він.

Речник Повітряних сил додав, що Росія здійснює атаки з одного напрямку – східного узбережжя Азовського моря. До відбиття повітряних атак долучаються окрім Повітряних сил ППО всіх Сил оборони.

"ППО Сухопутних військ та інших Сил оборони дедалі частіше долучаються, набувають досвіду у збитті цих БпЛА і певні засоби, які нам надають партнери. Тому відсоток (збитих ворожих безпілотників – ред.) росте”, – додав він.

Проте на відбиття російських атак витрачаються зенітні ракети і інші засоби, потребує ремонту техніка, система ППО виснажується.

“Більше залучається деталей західного озброєння, яке давно вже опанували наші зенітники та інші ППО Сухопутних сил. Але все ж таки його мало, щоб ще краще захистити різні регіони держави", – сказав Ігнат.

Окрім того, ворог також намагається вести повітряну розвідку, зокрема за допомогою БПЛА "Орлан-10", з метою виявлення позицій української ППО. За минулі дві доби знищено чотири такі безпілотники.

Речник Повітряних сил також зазначив, що складно прогнозувати, скільки іранських безпілотників ще залишається у Росії і в якій кількості вона їх отримуватиме у майбутньому.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БпЛА “Шахед-136”. Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України.