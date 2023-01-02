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Російська тактика терору не працює – українське небо перетворилося на щит, – Єрмак

Росіянам не вдалося знищити енергосистему України.

Російська тактика терору не працює – українське небо перетворилося на щит, – Єрмак
Фото: надано пресслужбою

Нічні атаки ворожих безпілотників на Україну схожі на агонію. Ворог шукає нові методи терору, але його спроби марні.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Тактика нічних польотів балалайок виглядає агонією. Вони хотіли знищити нашу енергоінфраструктуру ще в жовтні, але не змогли. Ми отримали більше сучасних систем ППО", – зазначив Єрмак.

Він додав, що росіяни намагалися за допомогою ракетних ударів та атак дронів залишити Україну на Новий рік без світла. Тепер же ворог шукає нові методи терору.

"Зараз вони шукають маршрути і спроби, щоб хоч якось нас вколоти, але їхня тактика терору не спрацює. Наше ж небо перетвориться на щит", – підкреслив голова ОП.

 

Нагадаємо, цієї ночі сили ППО збили всі 39 ударних дронів, які випустили окупанти по території України.

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