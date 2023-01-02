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Уночі росіяни відправили на Київ 40 безпілотників-камікадзе

Над самою столицею збили 22 ворожі апарати. 

Уночі росіяни відправили на Київ 40 безпілотників-камікадзе
Уламки ракет впали в Деснянському районі
Фото: Офіс президента

За інформацією сил протиповітряної оборони, цієї ночі росіяни випустили на Київ 40 безпілотників-камікадзе

15 знищили над сусідніми областями, три – над Київською, ще 22 – над столицею. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко

"За інформацією сил ППО, вночі 40 дронів-камікадзе йшли на Київ. 15 знищили над сусідніми областями, 3 – на Київщині і 22 дрони – над столицею", – написав він у Телеграм.

Це – третя за три доби атака на столицю. Удень 31 грудня ворог випустив ракети, вночі 1 січня – ударні безпілотники, так само як і вночі 2 січня.

Унаслідок цього нападу пошкоджено обʼєкт інфраструктури, тож у столиці змушені повернутися до екстрених відключень електроенергії. 

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