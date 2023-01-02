Взяття під контроль ЗСУ траси біля Кремінної може підірвати оборону окупованого РФ міста, – Міноборони Британії

Протягом останніх п’яти днів російські та українські війська, ймовірно, вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від окупованого РФ міста Кремінна у Луганській області.
Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Зазначається, що траса Р66 є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Білгородської області Росії.
“З жовтня українська артилерія перешкоджає його використанню, але якщо б Україні вдалося захистити маршрут, це, ймовірно, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної”, – припускають аналітики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 January 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 2, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/xO7eQ9ifYx
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6KK91jqtJw
Нагадаємо, окуповану Кремінну залишили росіяни, які приїжджали працювати в місті. Також місто покинуло російське військове командування.
Очільник Луганської області Сергій Гайдай говорив про те, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут.