Взяття під контроль ЗСУ траси біля Кремінної може підірвати оборону окупованого РФ міста, – Міноборони Британії

Траса Р66 має важливе логістичне значення для російської армії.

Протягом останніх п’яти днів російські та українські війська, ймовірно, вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від окупованого РФ міста Кремінна у Луганській області.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що траса Р66 є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Білгородської області Росії.

“З жовтня українська артилерія перешкоджає його використанню, але якщо б Україні вдалося захистити маршрут, це, ймовірно, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної”, – припускають аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 January 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6KK91jqtJw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 2, 2023

Нагадаємо, окуповану Кремінну залишили росіяни, які приїжджали працювати в місті. Також місто покинуло російське військове командування.

Очільник Луганської області Сергій Гайдай говорив про те, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут.