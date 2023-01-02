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Взяття під контроль ЗСУ траси біля Кремінної може підірвати оборону окупованого РФ міста, – Міноборони Британії

Траса Р66 має важливе логістичне значення для російської армії.

Взяття під контроль ЗСУ траси біля Кремінної може підірвати оборону окупованого РФ міста, – Міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Протягом останніх п’яти днів російські та українські війська, ймовірно, вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від окупованого РФ міста Кремінна у Луганській області.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що траса Р66 є ключовим маршрутом постачання для північної ділянки російського фронту на Донбасі з Білгородської області Росії.

“З жовтня українська артилерія перешкоджає його використанню, але якщо б Україні вдалося захистити маршрут, це, ймовірно, ще більше підірвало б російську оборону Кремінної”, – припускають аналітики.

Нагадаємо, окуповану Кремінну залишили росіяни, які приїжджали працювати в місті. Також місто покинуло російське військове командування. 

Очільник Луганської області Сергій Гайдай говорив про те, що звільнення Кремінної відкриє для ЗСУ два напрямки та дозволить вдарити по росіянах, які атакують Бахмут.

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